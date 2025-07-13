TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı\'na yeni isim!

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kuruluna yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu'na yeni atamalar yapıldı. Yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.
TRT Genel Müdürlüğü'ne ise yeniden Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner getirildi.
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