PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı - Son Dakika
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Güvenlik

PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı

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PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
12.07.2025 07:25
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PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
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Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilk PKK'lı grup silah bıraktı. Teslim edilen silahlar yakılarak imha edildi. Bu sembolik adım, yani demirin eritilmesi geçmişin acı hatıralarının lanetlenmesi ve bölge halkıyla birlikte silinmesi anlamına geliyor.

Türkiye, yarım asırdır süren terör belasından kurtuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuyla destek verdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinde son aşamaya geçildi. Daha önce fesih kararı aldığını duyuran terör örgütü PKK, silah bırakmaya başladı.

SİLAHLAR YAKILDI

Süleymaniye'ye 70, Erbil'e ise 120 kilometre mesafede bulunan ve KYB'nin kontrolündeki Dukan ilçesinde, örgütün silah bırakma sürecini takip etmek üzere Türkiye ve Irak'tan çok sayıda basın mensubu, yazar ve siyasetçi bir araya geldi. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Örgütün tamamen silahsızlanma sürecinin ise eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Silahlar neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı

CASENE MAĞARASI'NIN TARİHİ ÖNEMİ

PKK'lı grubun Casene Mağarası'ndan çıkarak silahlarını ateşe atmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan, "Bu silahların tamamının bir şekilde yakılması ve bu silahların tandanslarına baktığımızda emperyal güçlerin adreslerinin çıkması, Türkiye'nin gerçek mücadelesinin ne anlama geldiğini de gösteriyor. İngilizlere karşı mücadelede o bölge insanları için, Türkler için Özdemir Paşa'nın da görev yaptığı bir bölge olarak tanımlanan bir yer. Olayın sembolik olarak anlamı odur. O dönem İngilizlere karşı yapılan mücadelelerde de bir karargah gibi kullanılan bir bölge orası." dedi.

Silahlar neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı

SİLAHLAR NEDEN GÖMÜLMEDİ DE YAKILDI?

İdris Arıkan silahların neden gömülmeyip yakılmasıyla ilgili de, "Tarihi anlara sebep olan bir kavram var. 'Damnatio memoriae' deniyor, hatıranın lanetlenmesi. Şöyle bir anlamı var; deniyor ki 'Asla var olmamış gibi tüm izlerinin kentin kamusal onuruna uygun olarak o bölgenin yaşamından çıkartılmasıdır.' O dönemki Roma kavramının yerine Türkiye'yi koyduğunda bu ateşle yakma meselesi, o dönemdeki savaşılan aletin yakılması meselesi. Yani o zaman kılıçtı ya da oktu. O demirin bir şekilde eritilmesi, o hatıranın lanetlenmesi anlamına geliyor. Silahların yakılması aslında Türkiye'nin emperyal mücadelesinin sonucunda geçmiş kötü hatıralarını bölge halkı ile silmesi demek." diye konuştu.

Silahlar neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı

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Son Dakika Güvenlik PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • muzaffer doğan:
    yüce Allah'ım dan bu uğurda toprağa düşmüş şehitlerimize rahmet diliyorum mekanları cennet olsun inşallah ,bu günden sonra temeli olmayan anlamı olmayan çatışmalar bitmiş olsun ne bir çocuk babasız kalsın ne bir anne yavrusunun acısını yaşasın , huzur içinde yaşayalım dağlara bahar gelsin Kürt Türk kardeştir, bizim asıl düşmanlar bellidir yıllarca huzuru bozmak için PKK yı ve diğer terör örgütlerini kullandılar bir adım ileri gidemediler ancak ve ancak annelerin yüreğini yaktılar bu bitsin artık, 12 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    cok duygulandim 3 2 Yanıtla
  • BMA - Anthony MONTANA:
    Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetindeki etkisini inkâr etmek zor. Hükümetleri kurup yıkmadaki rolü, kritik süreçlerde yaptığı açıklamalar, terör örgütleri üzerindeki beklenmedik etkisi düşündürücü. Bazen bir siyasetçinin sözünün bu kadar karşılık bulması, insanı ister istemez bazı şeyleri sorgulamaya sevk ediyor… 4 1 Yanıtla
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