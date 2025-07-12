Japonya\'dan Düzce\'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk

Yıllar önce Japonya'ya aşçı olarak çalışmaya giden İsa Bozak, orada tanıştığı Hiroe Ohashi ile Düzce'de dünya evine girdi. 2018 yılında iş arayışlarını sürdüren İsa Bozak, Japonya'da Türk şirketinin aşçı aradığını fark edince işe başvurdu. Japonya'ya giderek çalışmaya başlayan Bozak, Yeni Zellanda'dan Japonya'ya eğitime gelen Hiroe Ohashi ile tanıştı. Birlikte zaman geçirmeye başlayan Ohashi ve Bozak Korona virüs zamanında da birbirlerine destek olup çift olmaya karar verince 2023 yılında Japonya'da dünya evine girip evlendi. Türkiye'de de düğün yapmak isteyen çift ise 13 bin kilometre uzaklıkta ki Düzce'ye gelerek düğün hazırlıklarına başladı.

TÜRK-JAPON BAYRAKLARI ASILDI

Hazırlıkları tamamlayan çiftin düğünü Beyköy yolu üzerinde bulunan bir kır bahçesinde gerçekleştirildi. Japonya ve Türkiye bayraklarının asıldığı düğünde Japonya'dan Türkiye'ye gelen Hiroe Ohashi'nin ailesi düğün salonunda oyunlar oynarken adaptasyon sürecini atlatırken, gelin Hiroe Ohashi'ye de katılımcılar ilgi gösterdi.

"JAPONYA'DA TANIŞTIK"

Japonya'ya çalışmaya gittiğini ve Hiroe ile tanışıp evlendiklerini belirten Damat İsa Bozak (41), "Ben yaklaşık 8 yıldır Japonya'da yaşıyorum. Orada Türk şirketi vardı. İnternetten üzerinden beni gördüler. Aşçılar sitesinde üyeliğim vardı. Oradan beni görüp Japonya'da işe aldılar. Tüm evraklarımı hazırdı ve aşçı olarak oraya gittim. Japonya'yı çok seviyorum. Orada eşimi tanıdım. Bize eğitim vermek için Yeni Zelanda'dan geldi. Resmi olarak biz 2 yıldır evliyiz. Türkiye'ye düğün yapmak için geldik. Eşim Türkiye'ye gelmeden ülkeyi çok sevdi. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerini çok seviyor. İlerleyen yıllarda burada kendi işimizi kurup Ege'de yaşamak istiyoruz. Çünkü Ege çok daha güzel bir bölge" ifadelerini kullandı.

"AŞKA İNANAN BİRİ DEĞİLDİM"

Aşka inanan birisi olmadığını belirten Bozak, "Aslında çok klişe olacak ama aşka çok inanan birisi değildim. Gerçek aşk Allah'a olan aşktır. Ama ben eşim için çok dua ettim. Onun için niyet ettim ve çok istedim. Eşimle beni tanıştıran arkadaşımın sayesinde 2 ay sadece telefonla görüştük. Sonra eşim Yeni Zelanda'dan geldi. Sonra 20 gün içerisinde nikah masasına oturduk. Bizim için hızlı nir şey oldu. Bir kızım var 10 aylık ve adını Evren koyduk. Şu anda çok mutluyuz. Hayatı dolu dolu yaşıyoruz ve karamsarlığı sevmiyoruz. İkimizin enerjisi de çok yüksek. Yüzde 90 uyumluluğumuz var. Bu yüzden Japonya'yı çok seviyorum. Hem orada hem de burada yaşamak istiyorum. Benim kızım yarı Türk yarı Japon olacağı için Türk kültürünü de görmesini istiyorum. Hem orada hem burada bir iş kurup gidip gelmeli şekilde hayatımızı devam ettirmek istiyorum" dedi.

"MÜSLÜMANLIĞI ARAŞTIRIYOR"

Eşinin müslümanlığı araştırdığını belirten Bozak, "Ailem muhafazakardır ama açık görüşlüdür. Yani yabancılara karşı öyleler. Benim eşim Japon ve şu anda kendisi hristiyan. Müslümanlığı şu anda kapsamlı bir şekilde araştırıyor. Dinimizi biliyorsunuz zorlama yok. Bu yüzden eşimde göreceğim ve bakacağım sonra geçiş yapacağım diyor. Bizim dinimizde zaten zorlama yok. Ona tamamen senin özgür iraden dedim" şeklinde konuştu.

"ONU TANIMAYA ÇALIŞTIM"

Yeni Zelanda'da bir şirkette çalıştığını ve Japonya'ya eğitim vermeye gidince eşi ile tanıştığını belirten 37 yaşımdaki Hiroe Ohashi, "Yeni Zelanda'dan Japonya'ya çekirdek kliniğine geldim. Yurt dışında yönetim eğitimleri veriyordum. Japonya'da bir arkadaşım beni İsa ile tanıştırdı. Önce iletişim kurdum. Onu tanımaya çalıştım. Korona virüs geldi. Ben o zaman Covid-19 oldum. O zaman birbirimize daha çok değer verdik. O zamanlar harikaydı bana destek verdi. Onun gerçekten iyi bir insan olduğunu düşündüm. Yeni Zelanda'da iş yapmayı düşünüyordum. ya oraya gidecektim yada Japonya'da kalacaktım. Japonya'da kalma konusunda biraz endişeliydim. Ama onun sayesinde Japonya'da kaldım. Ona aşık oldum ve onunla evlendim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK GELİŞMİŞ BİR ÜLKE"

Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Ohashi, "Burası düşündüğümden daha fazla güzel. Burası çok gelişmiş bir ülke. Bence burası çok çeşitli insanların olduğu bir yer. Çünkü çok farklı bir ülke. Kafam çok karıştı. İnsanları çok sıcak. Nazik ve çok yardım severler. Tam bir aile gibi yaklaşıyorlar. Bana çok yardım ettiler. Burada yaşamak istiyorum. Japonya'da Tokyo'da kocamın bir işi var. O işi gelecekte Türkiye'de yapabilirsek iyi olacak. Burada birlikte bir işe başlamak güzel olur diye düşünüyorum" dedi.

ERİK DALIVE HORON OYNADI

Japonya'dan gelinin annesi Hiromasa ve babası İkuko Ohashi ile arkadaşlarının da katıldığı düğünde erik dalı oynamak için diğer oynayanları gözlemledikten sonra oyunlara katılmaları dikkat çekti. Gelin Hiroe Ohashi Bozak'da Karadeniz kültüründen gelen horonu eşi ile birlikte oynadı.