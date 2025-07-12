Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk

Japonya\'dan Düzce\'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
12.07.2025 09:48  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'den Japonya'ya çalışmaya giden İsa Bozak, koronavirüs salgını sırasında tanıştığı Hiroe Ohashi aşk yaşayıp evlendi. 13 bin kilometrelik aşkın düğünü Düzce'de gerçekleşirken, Japon gelin Türkiye'de yaşamak istiyor.

Yıllar önce Japonya'ya aşçı olarak çalışmaya giden İsa Bozak, orada tanıştığı Hiroe Ohashi ile Düzce'de dünya evine girdi. 2018 yılında iş arayışlarını sürdüren İsa Bozak, Japonya'da Türk şirketinin aşçı aradığını fark edince işe başvurdu. Japonya'ya giderek çalışmaya başlayan Bozak, Yeni Zellanda'dan Japonya'ya eğitime gelen Hiroe Ohashi ile tanıştı. Birlikte zaman geçirmeye başlayan Ohashi ve Bozak Korona virüs zamanında da birbirlerine destek olup çift olmaya karar verince 2023 yılında Japonya'da dünya evine girip evlendi. Türkiye'de de düğün yapmak isteyen çift ise 13 bin kilometre uzaklıkta ki Düzce'ye gelerek düğün hazırlıklarına başladı.

TÜRK-JAPON BAYRAKLARI ASILDI

Hazırlıkları tamamlayan çiftin düğünü Beyköy yolu üzerinde bulunan bir kır bahçesinde gerçekleştirildi. Japonya ve Türkiye bayraklarının asıldığı düğünde Japonya'dan Türkiye'ye gelen Hiroe Ohashi'nin ailesi düğün salonunda oyunlar oynarken adaptasyon sürecini atlatırken, gelin Hiroe Ohashi'ye de katılımcılar ilgi gösterdi.

Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi: 13 bin kilometrelik aşk

"JAPONYA'DA TANIŞTIK"

Japonya'ya çalışmaya gittiğini ve Hiroe ile tanışıp evlendiklerini belirten Damat İsa Bozak (41), "Ben yaklaşık 8 yıldır Japonya'da yaşıyorum. Orada Türk şirketi vardı. İnternetten üzerinden beni gördüler. Aşçılar sitesinde üyeliğim vardı. Oradan beni görüp Japonya'da işe aldılar. Tüm evraklarımı hazırdı ve aşçı olarak oraya gittim. Japonya'yı çok seviyorum. Orada eşimi tanıdım. Bize eğitim vermek için Yeni Zelanda'dan geldi. Resmi olarak biz 2 yıldır evliyiz. Türkiye'ye düğün yapmak için geldik. Eşim Türkiye'ye gelmeden ülkeyi çok sevdi. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerini çok seviyor. İlerleyen yıllarda burada kendi işimizi kurup Ege'de yaşamak istiyoruz. Çünkü Ege çok daha güzel bir bölge" ifadelerini kullandı.

Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi: 13 bin kilometrelik aşk

"AŞKA İNANAN BİRİ DEĞİLDİM"

Aşka inanan birisi olmadığını belirten Bozak, "Aslında çok klişe olacak ama aşka çok inanan birisi değildim. Gerçek aşk Allah'a olan aşktır. Ama ben eşim için çok dua ettim. Onun için niyet ettim ve çok istedim. Eşimle beni tanıştıran arkadaşımın sayesinde 2 ay sadece telefonla görüştük. Sonra eşim Yeni Zelanda'dan geldi. Sonra 20 gün içerisinde nikah masasına oturduk. Bizim için hızlı nir şey oldu. Bir kızım var 10 aylık ve adını Evren koyduk. Şu anda çok mutluyuz. Hayatı dolu dolu yaşıyoruz ve karamsarlığı sevmiyoruz. İkimizin enerjisi de çok yüksek. Yüzde 90 uyumluluğumuz var. Bu yüzden Japonya'yı çok seviyorum. Hem orada hem de burada yaşamak istiyorum. Benim kızım yarı Türk yarı Japon olacağı için Türk kültürünü de görmesini istiyorum. Hem orada hem burada bir iş kurup gidip gelmeli şekilde hayatımızı devam ettirmek istiyorum" dedi.

"MÜSLÜMANLIĞI ARAŞTIRIYOR"

Eşinin müslümanlığı araştırdığını belirten Bozak, "Ailem muhafazakardır ama açık görüşlüdür. Yani yabancılara karşı öyleler. Benim eşim Japon ve şu anda kendisi hristiyan. Müslümanlığı şu anda kapsamlı bir şekilde araştırıyor. Dinimizi biliyorsunuz zorlama yok. Bu yüzden eşimde göreceğim ve bakacağım sonra geçiş yapacağım diyor. Bizim dinimizde zaten zorlama yok. Ona tamamen senin özgür iraden dedim" şeklinde konuştu.

Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi: 13 bin kilometrelik aşk

"ONU TANIMAYA ÇALIŞTIM"

Yeni Zelanda'da bir şirkette çalıştığını ve Japonya'ya eğitim vermeye gidince eşi ile tanıştığını belirten 37 yaşımdaki Hiroe Ohashi, "Yeni Zelanda'dan Japonya'ya çekirdek kliniğine geldim. Yurt dışında yönetim eğitimleri veriyordum. Japonya'da bir arkadaşım beni İsa ile tanıştırdı. Önce iletişim kurdum. Onu tanımaya çalıştım. Korona virüs geldi. Ben o zaman Covid-19 oldum. O zaman birbirimize daha çok değer verdik. O zamanlar harikaydı bana destek verdi. Onun gerçekten iyi bir insan olduğunu düşündüm. Yeni Zelanda'da iş yapmayı düşünüyordum. ya oraya gidecektim yada Japonya'da kalacaktım. Japonya'da kalma konusunda biraz endişeliydim. Ama onun sayesinde Japonya'da kaldım. Ona aşık oldum ve onunla evlendim" ifadelerini kullandı.

Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi: 13 bin kilometrelik aşk

"TÜRKİYE ÇOK GELİŞMİŞ BİR ÜLKE"

Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu belirten Ohashi, "Burası düşündüğümden daha fazla güzel. Burası çok gelişmiş bir ülke. Bence burası çok çeşitli insanların olduğu bir yer. Çünkü çok farklı bir ülke. Kafam çok karıştı. İnsanları çok sıcak. Nazik ve çok yardım severler. Tam bir aile gibi yaklaşıyorlar. Bana çok yardım ettiler. Burada yaşamak istiyorum. Japonya'da Tokyo'da kocamın bir işi var. O işi gelecekte Türkiye'de yapabilirsek iyi olacak. Burada birlikte bir işe başlamak güzel olur diye düşünüyorum" dedi.

Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi: 13 bin kilometrelik aşk

ERİK DALIVE HORON OYNADI

Japonya'dan gelinin annesi Hiromasa ve babası İkuko Ohashi ile arkadaşlarının da katıldığı düğünde erik dalı oynamak için diğer oynayanları gözlemledikten sonra oyunlara katılmaları dikkat çekti. Gelin Hiroe Ohashi Bozak'da Karadeniz kültüründen gelen horonu eşi ile birlikte oynadı.

Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi: 13 bin kilometrelik aşk
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Koronavirüs, Japonya, Türkiye, Yerel, Japon, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı Bitcoin 118.000 dolar seviyesini aştı
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
Somer Şef’ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı

09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
07:26
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
21:51
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
14:00
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca
Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
13:46
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
13:39
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
12:57
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
12:38
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 10:31:24. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.