MHP Genel Başkanı Bahçeli, yetim hakkına el uzatanların hesap vermesi gerektiğini söyledi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yetim hakkına el uzatanların hesap vermesi gerektiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına ve yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, bu ifadelerle söz konusu ihlallerin hesabının hukuk önünde sorulması çağrısında bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir"
Kaynak: AA
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