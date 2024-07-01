MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sinan Ateş davasında MHP'nin katılma talebinin reddedilmesine tepki gösterdi

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(ANKARA) - Sincan'da görülen Sinan Ateş davasında, MHP'nin davaya katılma talebinin reddedilmesine MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız tepki gösterdi. Yıldız, "Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin davaya katılma talebini reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır" dedi.

MHP'nin, Sinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP Milletvekili Yıldız, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CMK 237. Maddesindeki düzenlemeye göre; 'Suçtan zarar gören' gerçek ve tüzel kişiler ilk derece mahkemesindeki kavuşturma evresinin her aşamasında, hüküm verilinceye kadar kamu davasına katılabilirler. Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin davaya katılma talebini reddetmesi usul ve yasaya aykırıdır."