MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirdi

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MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mucur, İlkadım Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı olarak Samsun'un başarılı iller arasında olduğunu belirten Mucur, "Büyükşehir Belediyesinde ise 10 meclis üyesi, 2 belediye başkanımız ile 12 temsilcimiz bulunuyor. AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı temsil ediyoruz. Büyükşehir'de Halit Doğan'ın çalışmalarına destek veriyoruz." dedi.

Asarcık, Alaçam ve Salıpazarı'nda MHP'nin belediye başkan adaylarının seçime girdiğini dile getiren Mucur, "İkisinde seçimi kazandık. Salıpazarı'nda ise 76 oyla başkanlığı kaybettik. 17 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz 14. Büyük Kurultay'da Genel Başkanımızın Samsun'a verdiği önemi bir kez daha gördük." diye konuştu.

Toplantıya partililer ile basın mensupları katıldı.