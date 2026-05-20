Michael Spence: Çin Yapay Zeka İle Öncü Olacak

CHENGDU, 20 Mayıs (Xinhua) -- Nobel ödüllü ekonomist Michael Spence, Çin'in yapay zekanın ekonomide kullanılması ve uygulanmasına verdiği önemden övgüyle bahsetti. Spence, her ülkenin bunu başaramayacağını söyledi.

Spence, pazartesi ve salı günleri Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2026 Tsinghua PBCSF (Çin Merkez Bankası Finans Okulu) Küresel Finans Forumu çerçevesinde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, yapay zekanın uzun vadeli gelişiminin yalnızca üst düzey model araştırmalarına değil, endüstriyel uygulamalara da bağlı olduğunu vurguladı. Spence, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) kapsamında yapay zeka gibi öncü teknolojileri stratejik olarak devreye soktuğuna dikkat çekti.

"Çin, an itibarıyla 15. Beş Yıllık Plan'da yapay zeka gibi öncü teknolojiler konusunda büyük bir hamle gerçekleştiriyor" diyen Spence, yapay zekanın geleceğinin gerçek dünyadaki endüstriyel kullanıma bağlı olduğunu ve Çin'in sistematik çabalarla yapay zekayı birçok sektöre entegre etmiş olduğunu ifade etti.

Yapay zeka konusunda lider konumundaki Çin ve ABD'nin önümüzdeki yıllarda yapay zeka gelişimine yön vermesinin beklendiğini ifade eden Spence, bu durumun dünyanın geri kalanı için de muazzam fırsatlar yaratacağını belirtti.

Spence, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bazı geleneksel işlerin yerini otomasyonun alacağını kaydeden Spence, öte yandan verimlilik ve üretkenliğin artmasıyla bazı sektörlerde gelirlerin yükseleceğine ve talebin artacağına dikkat çekti. Spence, yapay zeka çağının daha iyi bir insan-makine işbirliğini gerektirdiğini de sözlerine ekledi.