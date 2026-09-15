Michel'den von der Leyen'e sert eleştiri, zorluklarla başa çıkamaz dedi
Eski AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in karşı karşıya oldukları zorluklarla başa çıkabilecek durumda olmadığını söyledi. Michel, Komisyonun ABD Başkanı Donald Trump'ın dayattığı ticaret anlaşmasına tepkisini de eleştirerek Avrupalıların sergilediği zayıflığı üzücü bulduğunu belirtti.
Eski Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "(AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen karşı karşıya olduğumuz zorluklarla başa çıkabilecek durumda değil." dedi.
Michel, RTL televizyonuna verdiği röportajda daha önce birlikte görev yaptığı von der Leyen'e yönelik eleştirilerde bulundu.
Von der Leyen'in yüzeysel iletişime çok fazla enerji harcadığını savunan Michel, "Ursula von der Leyen karşı karşıya olduğumuz zorluklarla başa çıkabilecek durumda değil." diye konuştu.
Michel, kendisinin AB Komisyonu Başkanı'yla kişisel bir husumeti olmadığını ve değerlendirmelerinin yaygın bir görüş olduğunu kaydetti.
Komisyonun ABD Başkanı Donald Trump tarafından dayatılan ticaret anlaşmasına verdiği tepkiyi de eleştiren Michel, AB Komisyonunun gelinen durumda çok büyük sorumluluğu olduğunu belirtti.
Michel, "Avrupalıların böylesine bir zayıflık sergilemiş olmasını üzücü buluyorum." ifadelerini kullanarak, Komisyonun "hedefi ıskaladığını" söyledi.
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