Michigan'da Sinagoga Saldırı

12.03.2026 23:57
Temple Israel sinagoguna araçla saldıran şüpheli güvenlik tarafından öldürüldü. Olayın detayları araştırılıyor.

ABD'nin Michigan eyaletinde Temple Israel isimli sinagogun binasına aracıyla çarpan silahlı saldırgan, ibadet merkezinin güvenlik ekibi tarafından öldürüldü.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Yahudi vatandaşların ibadet ettiği Temple Israel adlı sinagogun yakınına gelen bir kişi, aracıyla binaya çarptı, ardından yapıya ateş açtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olay yerine kısa sürede çok sayıda kolluk kuvvetinin geldiği, itfaiye araçları ve sağlık ekiplerinin de hazır bekletildiği yer aldı.

Oakland Şerifi Mike Bouchard, şüphelinin, West Bloomfield bölgesindeki sinagogun güvenlik görevlilerinden birinin "ateş açması sonucu" hayatını kaybettiğini söyledi.

Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu yetkililerinin yardım için olay yerinde bulunduğu bilgisini verdi.

Yerel polis, bölgede güvenliğin tam olarak sağlanamadığı gerekçesiyle çevre sakinlerini söz konusu alandan uzak durmaları yönünde uyardı.

Michigan Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada ise silahlı saldırı doğrulanırken, bölgedeki diğer ibadet yerlerinin güvenliği için devriye ekiplerinin sayısının artırıldığı ifade edildi.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Michigan Yahudi cemaatine ve Detroit'teki tüm insanlara, bugün erken saatlerde Yahudi sinagoguna yapılan saldırının ardından sevgilerimizi göndermek istiyorum. Konuyla ilgili bir brifing aldım. Bu korkunç bir olay. Bu olayın köküne ineceğiz."

Kaynak: AA

