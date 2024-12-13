Miçotakis ve Al Sani Suriye'yi Görüştü

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ile Katar Emiri Al Sani bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Miçotakis görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiğini ifade etti.