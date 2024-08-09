Microsoft: İran destekli gruplar ABD seçimlerini etkilemek için siber faaliyetlerini hızlandırdı

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Microsoft, bazı İran destekli grupların, ABD'deki seçimleri etkilemek amacıyla siber faaliyetlerini hızlandırdığını belirtti.

Microsoft Tehdit Analiz Merkezi, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırılara ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, İran'ın ABD'deki seçimlere "siber destekli etki operasyonları" düzenlediği belirtildi.

İran'ın, ABD'deki seçimleri etkilemeyi amaçlayan siber faaliyetlerini hızlandırdığına vurgu yapılan raporda, bazı İranlı grupların, bazı hükümet yetkililerinin e-posta hesaplarına siber saldırı düzenlediği ifade edildi.

Raporda, İran Devrim Muhafızları Ordusu bağlantılı bir grubun, haziranda hassas bilgileri toplamak için "üst düzey bir başkanlık kampanyası yetkilisi"ni hedef aldığı kaydedildi.

İranlı başka bir grubun, eski bir başkan adayının bir hesabında oturum açmaya çalıştığı aktarılan raporda, bu grubun başarısız olduğu ve Microsoft'un hedef alınan kişiyi konu hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Raporda, İranlı bir grubun, ABD merkezli haber siteleri gibi görünen her iki siyasi gruba yönelik internet siteleri oluşturduğu ve "kutuplaşmayı artırmaya" çalıştığı bilgisine yer verildi.