Microsoft: İran destekli gruplar ABD seçimlerini etkilemek için siber faaliyetlerini hızlandırdı - Son Dakika
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Microsoft: İran destekli gruplar ABD seçimlerini etkilemek için siber faaliyetlerini hızlandırdı

Microsoft Tehdit Analiz Merkezi, ABD'deki seçimlere yönelik İran destekli grupların siber saldırılar düzenlediğini belirtti. İranlı grupların hükümet yetkililerinin e-posta hesaplarına saldırı düzenlediği ve kutuplaşmayı artırmaya çalıştığı ifade edildi.

09.08.2024 11:46
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Microsoft, bazı İran destekli grupların, ABD'deki seçimleri etkilemek amacıyla siber faaliyetlerini hızlandırdığını belirtti.

Microsoft Tehdit Analiz Merkezi, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırılara ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, İran'ın ABD'deki seçimlere "siber destekli etki operasyonları" düzenlediği belirtildi.

İran'ın, ABD'deki seçimleri etkilemeyi amaçlayan siber faaliyetlerini hızlandırdığına vurgu yapılan raporda, bazı İranlı grupların, bazı hükümet yetkililerinin e-posta hesaplarına siber saldırı düzenlediği ifade edildi.

Raporda, İran Devrim Muhafızları Ordusu bağlantılı bir grubun, haziranda hassas bilgileri toplamak için "üst düzey bir başkanlık kampanyası yetkilisi"ni hedef aldığı kaydedildi.

İranlı başka bir grubun, eski bir başkan adayının bir hesabında oturum açmaya çalıştığı aktarılan raporda, bu grubun başarısız olduğu ve Microsoft'un hedef alınan kişiyi konu hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Raporda, İranlı bir grubun, ABD merkezli haber siteleri gibi görünen her iki siyasi gruba yönelik internet siteleri oluşturduğu ve "kutuplaşmayı artırmaya" çalıştığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Microsoft, Hükümet, İran, Güvenlik, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Microsoft: İran destekli gruplar ABD seçimlerini etkilemek için siber faaliyetlerini hızlandırdı - Son Dakika

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