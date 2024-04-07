Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, esnafı ziyaret etti.
Şahin, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ve belediye meclis üyeleriyle esnafı ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.
Şahin, kendilerini 5 yıl daha belediye başkanlığına layık gören Midyat halkına teşekkür ettiğini söyledi.
Desteklerinden dolayı Midyat'ta esnafı ziyaret ettiklerini ifade eden Şahin, "Esnafımıza ziyaretlerimiz devam edecek. Kendilerine hayırlı bayramlar, hayırlı işler ve iyi bir turizm sezonu geçirmelerini diliyorum. İnşallah her şey çok daha güzel olacak." dedi.
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