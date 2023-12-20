Midyat\'ta Hükümlülerin Ailelerine Yardım ve Farkındalık Toplantısı Gerçekleştirildi

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda, hükümlülerin ailelerine yapılan yardımlar, yükümlülere yönelik düzenlenecek kurslar ve farkındalık yaratacak seminerlere ilişkin görüşme yapıldı.
Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ile Koruma Kurulu üyeleri katıldı.
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