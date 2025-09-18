Midyat İçme Suyu Sorunu Çözüme Kavuşuyor - Son Dakika
Midyat İçme Suyu Sorunu Çözüme Kavuşuyor

18.09.2025 09:35
Midyat'ta içme suyu altyapısını güçlendirmek için yeni isale hattı ve su depoları inşa ediliyor.

Midyat ilçesinde içme suyu sorununun çözüme kavuşması için çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Midyat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ilçeye ikinci isale hattı ve modern su depoları kazandırılacak.

İlçenin mevcut içme suyu altyapısını güçlendirecek olan 2. isale hattı çalışmalarında sona gelindi.

Geçici kabul sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından hattın işletimi MARSU'ya devredilecek.

Böylece ilçenin su dağıtım şebekesi daha güçlü, sürdürülebilir ve güvenli bir yapıya kavuşacak.

İkinci isale hattına ek olarak, Midyat'ın gelecekteki içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 275 milyon lira tutarında yeni bir yatırım hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda 25 bin 500 metreküp kapasiteli 3 yeni su deposu, 4 kilometrelik ilave isale hattı, 1 modern terfi merkezi inşa edilecek.

Bu projelerle birlikte Midyat'ın içme suyu altyapısının uzun yıllar boyunca güçlü ve güvenilir bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan içme suyu altyapısını güçlendirmek için büyük bir adım attıklarını belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Yapılacak çalışmalarla birlikte su kesintileri en aza indirilecek ve Midyat halkı daha güçlü bir altyapıya kavuşacaktır. Yer teslimi yapılan bu projelerin kısa süre içinde inşaatına başlanacak olup, ilçemiz için hayati önem taşıyan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

