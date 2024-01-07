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Midyat'ta inşaat kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Midyat'ta inşaat kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde, evinin 4'üncü katındaki inşaatta çalışan İlyas Kula, üzerine düşen duvar sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kula, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Midyat\'ta inşaat kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 18:46,  Güncelleme: 18:48
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MARDİN'in Midyat ilçesinde İlyas Kula (34) evinin 4'üncü katındaki inşaatta üzerine duvar devrilmesi sonucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin 4'üncü katındaki inşaatta çalışan İlyas Kula, üzerine duvar düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Kula, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kula'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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