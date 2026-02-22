Midyat'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

MARDİN'in Midyat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile otomobil, Milli İrade İlkokulu kavşağında çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,