Midyat'ta Silahla Öldürülme Olayı

MARDİN'in Midyat ilçesinde Medine Akpınar (28), evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Sivrice Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Silahla yaralanma ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Medine Akpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Medine Akpınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.