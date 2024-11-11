Mikati'den BM'ye Saldırıları Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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Mikati'den BM'ye Saldırıları Durdurma Çağrısı

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail saldırılarının durdurulması için BM Güvenlik Konseyi'ne destek çağrısı yaptı.

11.11.2024 17:46
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması için destek çağrısında bulundu.

Mikati, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

Lübnan Başbakanı, "Bugün bu kürsüden sizlere, bugünlerde yaşadığımız felaketin dehşetini ifade etmek için sesleniyorum. Konuşmamı, Lübnan'da her saniye değişen sahneler, birbiri ardına patlayan bombalar, insanlığa karşı ardı ardına en iğrenç araçlarla işlenen korkunç suçlarla sınırlandırmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

"Lübnan, bugününü ve geleceğini tehdit eden benzeri görülmemiş, vahim bir tarihi krizden geçiyor." ifadesini kullanan Mikati, uluslararası insancıl hukukun en temel kurallarını ve silahlı çatışmalarda sivilleri korumak için oluşturulan Cenevre Sözleşmelerini ihlal eden bariz bir İsrail saldırganlığına hedef olduklarını söyledi.

İsrail'in, Lübnan'a ve halkına karşı uzun süreli saldırganlığını, hesap verebilirlik veya gözetim olmaksızın sürdürmemesi gerektiğini vurgulayan Mikati, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik uzun süreli saldırganlığı büyük insani kayıplara yol açtı. Şu ana kadar ölenlerin sayısı üç bini aştı, on üç binden fazla kişi de yaralandı. Bu tırmanış, birkaç saat içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin Lübnanlının ülkeyi terk etmek zorunda kalmasına yol açarak omuzlarımıza ve art arda yaşanan krizlerin yüklediği iç durumumuza yeni bir yük getirdi."

Mikati, askeri gerilimin ekonomik etkilerinin trajedinin boyutunu artırdığını, Dünya Bankası'nın son tahminlerine göre bugüne kadarki maddi hasar ve kayıpların 8 milyar 500 milyon dolar olduğunu belirtti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması için destek çağrısı

Lübnan Başbakanı Mikati, "Bugün, Arap ve İslam ülkelerindeki dostlarımıza ve tüm uluslararası topluluğa, derhal ateşkes sağlanması ve kalıcı istikrarın kapısı olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararın uygulamaya konulması için bizimle birlikte çalışmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgedeki en önemli sorunun Filistin meselesi ve işgal altında acı çeken ve en temel insan haklarını elde etmek için mücadele eden Filistin halkının çektiği acılar olduğunu belirten Lübnan Başbakanı, Gazze'de ateşkes çağrısını yinelediğini, adil, kapsamlı ve barışçıl bir ateşkes için iki devletli çözüme dayalı kalıcı barış istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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