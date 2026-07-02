MİKSEN'den İş Hukuku Eğitimi - Son Dakika
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MİKSEN'den İş Hukuku Eğitimi

02.07.2026 15:12
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MİKSEN, üyelerini iş hukuku ve toplu iş sözleşmeleri konusunda eğitime tabi tutuyor.

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN), üye kuruluşların çalışma hayatına ilişkin uygulamalarını güçlendirmek ve personelin iş hukuku ile toplu iş sözleşmesi süreçlerindeki bilgi düzeyini artırmak için düzenlediği eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, seminerlerde, iş hukuku ve çalışma hayatına ilişkin güncel konular alanında uzman akademisyenler ve uzman isimler tarafından ele alınıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimlerde, "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu", "toplu iş sözleşmesi süreçleri", "belediyelerde çalışma hayatına yönelik denetimler", "çalışma süreleri" ile "fazla çalışma ücretleri" gibi başlıklarda katılımcılara bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MİKSEN Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, yalnızca toplu iş sözleşmesi süreçlerinde değil, üyelerin kurumsal gelişimlerine katkı sağlayacak her alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çiçek, bilgiye yapılan yatırımın belediyelerin geleceğine yapılan yatırım anlamına geldiğini, sendikanın yalnızca toplu iş sözleşmesi süreçlerinde değil, üye kuruluşların kurumsal gelişimine katkı sağlayacak her alanda çalışmalar yürüttüğünü, eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de iş hukuku, sosyal güvenlik, toplu iş sözleşmeleri, personel yönetimi ve belediyecilik uygulamalarına ilişkin güncel konularla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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