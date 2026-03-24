Milanovic'ten Sırbistan Uyarısı

24.03.2026 16:24
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail ile silah ticareti yapan Sırbistan'ı "güvenlik sorunu" şeklinde niteledi.

Milanovic, başkent Zagreb'e resmi ziyarette bulunan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Daha önce Tel Aviv'e ziyarette bulunan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic'in, İsrail ile askeri alanda işbirliği planladıklarına dair açıklamasını değerlendiren Milanovic, "Hırvatistan ordusunun işbirliği olmadan herhangi bir savunma teçhizatı almak mümkün değil. Böyle bir işbirliği olmayacak." dedi.

Zoran Milanovic, "Bizler İsrail ile savunma işbirliğini tartışırken İsrail komşu ülkelerimizi silahlandırmaya devam ediyor. Sırbistan'ı kastediyorum. Sırbistan bu bağlamda bizim için güvenlik sorunu teşkil ediyor." diye konuştu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'e de seslenen Milanovic, "Müzakere masasına oturmak istediğiniz İsrail, sizin 'dost olmayan' ülke olarak tanımladığınız Sırbistan ile işbirliği yapıyor. İsrail ile işbirliği güven gerektirir. Rakip olarak gördüğümü silahlandıran hiç kimseye güvenmiyorum. Birilerinin neden bunu görmek istemediğini merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile askeri işbirliğinin sürdüğünü ve karşılıklı silah satışına devam edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Trump’ın “anlaşma“ çıkışına İran’dan savaşı bitirtmeyecek yanıt Trump'ın "anlaşma" çıkışına İran'dan savaşı bitirtmeyecek yanıt
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Erol Köse’nin ölümü sonrası Seda Sayan’ın sözleri yeniden gündemde Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan'ın sözleri yeniden gündemde
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

17:12
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu
Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
