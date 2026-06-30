Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Muhtarların Taleplerini Dinledi

(MUĞLA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Selimiye bölgesi muhtarları katıldı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yerinde çözüm üretmek amacıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Selimiye bölgesi mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları Ali Özgür, Mustafa Sezgin ve birim müdürleri de katıldı. "Ortak akıl ve katılımcı yönetim" vurgusu yapan Başkan Topuz, muhtarların yerel yönetimdeki en önemli köprü olduğunu belirtti.

Toplantıda mahallelerin altyapı, üstyapı, sosyal donatı ve çevre düzenlemesi gibi acil çözüm bekleyen ve uzun vadede gerçekleştirilmesi hedeflenen talepleri masaya yatırıldı.

"MAHALLE MAHALLE HİZMET HARİTASI ÇIKARTIYORUZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, her mahallenin kendine özgü ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "Muhtarlarımız, halkımızın mahallelerdeki gözü, kulağı ve sesidir. Bugün burada sadece dinlemek için değil, eksikleri hızla gidermek ve mahalle mahalle bir hizmet haritası çıkarmak için toplandık. Amacımız, kaynaklarımızı en doğru ve en acil ihtiyaç duyulan noktalara aktarmaktır" dedi.

TALEPLER TEK TEK NOT EDİLDİ

Konuşmanın ardından söz alan muhtarlar; mahallelerindeki yol yenileme, park ve yeşil alan eksiklikleri, temizlik işleri ve sosyal tesis taleplerini dile getirdi. Toplantıya katılan teknik birim müdürleri talepleri tek tek not aldı.

Muhtarlar toplantısının planlanan program dahilinde bölge bölge muhtarların katılımlarıyla devam edeceği aktarıldı.

Toplantı sonunda Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, muhtarlara Milas haritasının yer aldığı tablo hediye etti.