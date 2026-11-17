(MUĞLA)- Milas Belediyesi, çevreyi korumak ve kaçak atık dökümlerinin önüne geçmek amacıyla ilçenin farklı noktalarına foto kapan yerleştirdi. Çöp ve moloz dökülmesinin yasak olduğu alanlara yerleştirilen foto kapan yardımıyla 7 gün 24 saat kesintisiz takip yapılıyor.

Milas Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadelede teknolojiden yararlanmaya devam ediyor. İlçede çöp, moloz, evsel atık, inşaat atıkları ve çeşitli atıkların bırakılmasının yasak olduğu alanlara yerleştirilen foto kapan sistemiyle kaçak dökümler anlık takip ediliyor. Milas Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün yürüttüğü ortak çalışmayla hayata geçen uygulama kapsamında kirliliğe yol açanlar belirlenerek idari işlem başlatılıyor.

GÖRÜNTÜLER DÜZENLİ OLARAK İNCELENİYOR

Özellikle boş araziler, yol kenarları ve çevre kirliliğine neden olan riskli bölgelerde kurulan sistemler, günün 24 saati aktif olarak çalışarak çevreyi kirletenleri kayıt altına alıyor. Foto kapanlardan elde edilen görüntüler ise düzenli olarak inceleniyor. Foto kapan sisteminden görüntüleri izleyen ekipler doğaya gelişigüzel olarak atık döken şahısları tespit etti. Araçlarından doğaya cam şişe ve moloz atan şahısları foto kapan sistemi ile tespit eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri şahıslar hakkında cezai işlem başlattı.

EKİPLERDEN VATANDAŞLARA HATIRLATMA

Kaçak atık dökümlerinin önüne geçmek için teknolojik takip sistemlerinin önemine dikkat çeken ekipler, bırakılan molozların çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği oluşturduğunu, halk sağlığını tehdit ettiğini ve kötü koku ile haşere oluşumuna neden olduğunu belirterek vatandaşlara gelişigüzel atık atmamaları konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlattı.