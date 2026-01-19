Milas Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Özel Tiyatro Oyunu

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini keyifli geçirmesini sağlamak için "Tırtıl ile Karınca" oyununu küçük sanatseverlerle buluşturacak. Çocukların hem eğleneceği hem de öğreneceği oyunda dürüstlük, çevre bilinci ve dostluk gibi temalar işlenecek.

Milas Belediyesi, çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz tiyatro etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi hedefleyen "Tırtıl ile Karınca" adlı oyun, Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenecek.

Kozasından yeni çıkan tırtıl ile çalışkan karıncanın ormanda başlayan dostluğunu konu alan oyun, çocuklara herkesin her zaman göründüğü gibi olmayabileceğini ve karar alırken düşünmenin önemini anlatıyor. Kendini yardımsever gibi gösteren örümcek karakteri üzerinden güven, dikkat ve empati kavramları sahneye taşınırken; pişmanlık ve affetmenin dönüştürücü gücü de vurgulanıyor.

Milas Belediyesi tarafından 22 ve 23 Ocak'ta 14.00 ve 18.00 saatlerinde iki seans halinde çocuklarla buluşturulacak oyun, renkli kostümleri ve müzikleriyle çocuklara özel bir gün yaşatacak.