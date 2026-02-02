Milas Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Karşı Yoğun Mesai - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milas Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Karşı Yoğun Mesai

02.02.2026 10:10  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas Belediyesi, etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su baskınlarını önlemek için tüm birimleriyle seferber oldu. Ekipler, olası sorunlara karşı 7/24 teyakkuz halinde çalıştıklarını duyurdu.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, yağış ve fırtına boyunca su baskınlarını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla tüm birimleriyle seferber oldu. Olumsuzluk yaşanan noktalar ve vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale eden ekipler; alarm seviyesini en üst seviyeye çıkardı.

Milas Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle olası su baskınları ve ulaşımda aksaklıkları önlemek amacıyla aralıksız çalışma yürüttü.

?Yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren koordine olan Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rögarların temizlenmesi, mazgalların açılması ve biriken suların tahliyesi için kentin dört bir yanına dağıldı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde ve su birikme riski taşıyan alanlarda konuşlanan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oldu.

Çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Belediye ekiplerimiz ve iş makinelerimiz, ilçemizde etkisini sürdüren yoğun yağış ve fırtına nedeniyle 7/24 teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahada gerekli tüm önlemler alınmakta, olası olumsuzluklara karşı müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Karşı Yoğun Mesai - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:38:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Milas Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Karşı Yoğun Mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.