Milas Belediyesi'nden Şiddetli Yağış ve Fırtınaya Karşı Yoğun Mesai

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, yağış ve fırtına boyunca su baskınlarını ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla tüm birimleriyle seferber oldu. Olumsuzluk yaşanan noktalar ve vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale eden ekipler; alarm seviyesini en üst seviyeye çıkardı.

Milas Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle olası su baskınları ve ulaşımda aksaklıkları önlemek amacıyla aralıksız çalışma yürüttü.

?Yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren koordine olan Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rögarların temizlenmesi, mazgalların açılması ve biriken suların tahliyesi için kentin dört bir yanına dağıldı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde ve su birikme riski taşıyan alanlarda konuşlanan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oldu.

Çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Belediye ekiplerimiz ve iş makinelerimiz, ilçemizde etkisini sürdüren yoğun yağış ve fırtına nedeniyle 7/24 teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahada gerekli tüm önlemler alınmakta, olası olumsuzluklara karşı müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.