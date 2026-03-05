Milas'ta "Suya Dokun, Hayata Gülümse" Projesi Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milas'ta "Suya Dokun, Hayata Gülümse" Projesi Büyüyor

05.03.2026 10:39  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas Belediyesi, DMD ve SMA tanısı konulan çocuklara yönelik başlattığı 'Suya Dokun, Hayata Gülümse' projesini genişleterek devam ettiriyor. Ders sayıları artırıldı ve esnek bir program ile çocukların sosyal gelişimi destekleniyor.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi tarafından DMD ve SMA tanısı konulan çocuklara yönelik hayata geçirilen "Suya Dokun, Hayata Gülümse" projesi genişletilerek devam ediyor.

Çocukların fiziksel dayanıklılıklarını desteklemek, suyun rehabilite edici gücüyle buluşturmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar daha kapsamlı bir program dahilinde gerçekleştirilecek.

Ders sayısı artırıldı, program esnek planlandı

Projede, başlangıçta haftada 1 gün yapılan dersler 2'ye çıkartıldı. Artan talep ve ihtiyaç doğrultusunda ders programının esnek şekilde düzenleneceği, katılım durumuna göre genişletileceği ve ders sayısının artabileceği kaydedildi.

Güvenli ortamda egzersiz ve rehabilitasyon çalışmaları

Dersler Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan yüzme antrenörü ve cankurtaran eşliğinde, güvenli bir ortamda sürdürülüyor; derslerde egzersiz ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor.

Projeden yararlanmak isteyen DMD ve SMA tanısı konulan çocukların aileleri, Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'ne başvurabilecek, (0252) 512 58 80 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta 'Suya Dokun, Hayata Gülümse' Projesi Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine düştü
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:50:03. #7.13#
SON DAKİKA: Milas'ta "Suya Dokun, Hayata Gülümse" Projesi Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.