Milas'ta "Suya Dokun, Hayata Gülümse" Projesi Büyüyor

(MUĞLA) - Milas Belediyesi tarafından DMD ve SMA tanısı konulan çocuklara yönelik hayata geçirilen "Suya Dokun, Hayata Gülümse" projesi genişletilerek devam ediyor.

Çocukların fiziksel dayanıklılıklarını desteklemek, suyun rehabilite edici gücüyle buluşturmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar daha kapsamlı bir program dahilinde gerçekleştirilecek.

Ders sayısı artırıldı, program esnek planlandı

Projede, başlangıçta haftada 1 gün yapılan dersler 2'ye çıkartıldı. Artan talep ve ihtiyaç doğrultusunda ders programının esnek şekilde düzenleneceği, katılım durumuna göre genişletileceği ve ders sayısının artabileceği kaydedildi.

Güvenli ortamda egzersiz ve rehabilitasyon çalışmaları

Dersler Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan yüzme antrenörü ve cankurtaran eşliğinde, güvenli bir ortamda sürdürülüyor; derslerde egzersiz ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor.

Projeden yararlanmak isteyen DMD ve SMA tanısı konulan çocukların aileleri, Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'ne başvurabilecek, (0252) 512 58 80 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.