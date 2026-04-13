Muğla'nın Milas ilçesinde, evde çıkan yangın söndürüldü.
Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki 3 katlı binanın üçüncü katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.
Yangının çıkışıyla ilgili inceleme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Milas'ta Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika
