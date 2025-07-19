Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaktan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç'nin Ören Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.Ç, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Milas'ta Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?