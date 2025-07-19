Milas\'ta Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaktan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç'nin Ören Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.

H.Ç, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.