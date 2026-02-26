Milas Belediyesi'nden Üreticiye Yüzde 50 Hibeli Meyve Fidanı Desteği - Son Dakika
26.02.2026 13:54  Güncelleme: 15:22
Milas Belediyesi, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak ve sürdürülebilir kırsal kalkınma sağlamak amacıyla, 50 farklı mahalleden üreticilere yüzde 50 hibeli 4 bin 325 adet meyve fidanı dağıttı.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için projelerine devam ediyor. Bu kapsamda talepte bulunan ve uygun şartları sağlayan üreticilere yüzde 50 hibeli meyve fidanı desteği verildi.

Milas Belediyesi tarafından yeni çehresine kavuşturulan Kırcağız Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alan'da düzenlenen törenle projeye başvuru yapan ve uygun koşulları sağlayan 50 farklı mahalleden üreticiye mandalina, portakal, zeytin, ceviz, kayısı, şeftali, limon, incir ve armut olmak üzere dokuz çeşit ve 4 bin 325 adet yüzde 50 hibeli meyve fidanı dağıtıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Törende konuşan Kırcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıçoban, projeden ve üreticilere desteklerinden dolayı Milas Belediyesi ve Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür etti.

Sarıçoban'ın konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye gelen Topuz, şunları söyledi:

"Bizler biliyoruz ki; kalkınma kırsaldan başlar, kalkınma topraktan başlar"

"Bugün burada sadece fidan dağıtmak için değil, şehrimizin geleceğine, toprağımızın bereketine ve sizlerin alın terine ortak olmak için bir aradayız. ?Toprak, kendisine emek vereni asla geri çevirmez. Bizler biliyoruz ki; kalkınma kırsaldan başlar, kalkınma topraktan başlar. Eğer çiftçimizin yüzü gülerse, şehrimizin yüzü güler; sofralarımız bereketlenir. Milas Belediyesi olarak tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilerimizin yanında olmaya ve bu doğrultuda projeler üretmeye devam ediyoruz. Bugün burada başvuru yapan ve uygun koşulları sağlayan 50 farklı mahallemizden üreticilerimize mandalina, portakal, zeytin, ceviz, kayısı, şeftali, limon, incir ve armut olmak üzere 9 çeşit toplamda 4 bin 325 adet yüzde 50 hibeli meyve fidanı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun."

Topuz'un konuşmasını tamamlamasının ardından fidan dağıtım törenine geçildi. Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından isimleri okunan üreticiler meyve fidanlarını, Topuz'dan teslim aldı. Fidanları teslim alan üreticiler, meyve fidanlarını toprakla buluşturmak üzere tarlalarına doğru yola çıktı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
