Milas'taki Orman Yangınına Müdahale

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türbe mevkisi Labranda Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.