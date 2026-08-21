Milei'nin Ekonomi Planına Protesto - Son Dakika
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Milei'nin Ekonomi Planına Protesto

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Arjantin'de hane halkı borçları ve şirket kapanışları nedeniyle büyük bir protesto düzenlendi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Amerikalar Konseyi'nde ekonomi planını savunduğu sırada, binlerce kişi hane halkının yüksek borçluluğunu ve Aralık 2023'ten bu yana 30 binden fazla şirketin kapanmasını protesto etti.

Esnaf ve işletme sahiplerinden oluşan binlerce kişi, başkent Buenos Aires'teki Mayıs Meydanı'nda, hükümet binası Casa Rosada'nın önünde protesto gösterisi düzenledi.

Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği gösteride, özellikle orta ve orta-alt gelir grubundaki hanelerin karşı karşıya olduğu ağır borç yüküne tepki gösterildi.

Eyleme katılan göstericiler, Arjantin halkının gıda, ilaç ve temel hizmetler gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için giderek daha fazla kredi kullanmak zorunda kaldığını vurguladı.

Taraflardan yapılan ortak açıklamada, "Yoksul mahallelerde yaşanan borçlanma krizi artık ertelenemez." ifadesi kullanıldı.

Düşünce kuruluşu Fundar'ın Mayıs 2026 verilerine dayanan raporunda, Milei'nin göreve gelmesinden bu yana 30 bin 633 şirketin kapandığı ve bunun toplam şirketlerin yüzde 6'sına karşılık geldiği belirtildi.

Raporda, şirket kapanışlarının bir hükümetin ilk 30 ayında kaydedilen en ağır düşüş olduğu belirtilirken, Mayıs 2026'da 2 bin 371 işletmenin, yani günde ortalama 76 işletmenin kapandığı bildirildi.

Arjantin Ekonomi Politikası Merkezi doğruladı

Bir başka raporda 30 bin 633 şirketin kapandığına ilişkin verileri doğrulayan Arjantin Ekonomi Politikası Merkezi (CEPA), en fazla kaybın 8 bin 408 işletmeyle ticaret sektöründe yaşandığını kaydetti.

Ticaret sektörünü 6 bin 733 işletme kaybıyla ulaştırma ve depolama, 4 bin 98 işletme kaybıyla gayrimenkul hizmetleri ve 4 bin 20 işletme kaybıyla imalat sanayisi izledi.

Arjantin Merkez Bankası verilerine göre, hane halkına verilen kredilerde geri ödememe oranı Ekim 2024'te yüzde 2,5 iken, Haziran 2026'da yüzde 12,8'e yükseldi.

Arjantin lideri feministleri hedef aldı

Arjantin Ticaret Odası (CAC) ile ABD merkezli Americas Society tarafından Buenos Aires'te ortaklaşa düzenlenen Amerikalar Konseyi Konferansı'nın kapanışında konuşan Milei, feministlere tepki gösterdi.

Doğum oranlarındaki düşüşten feminizmi sorumlu tutan Milei, "Yeşil mendillerin (feminist hareketin ve yasal kürtaj mücadelesinin simgesi) çılgınlığının bedelini çok ağır ödüyoruz." ifadesini kullandı.

Arjantin'in nüfus yenilenmesini sağlayacak büyüme ve doğum oranına ulaşamadığını savunan Milei, düşen enflasyonu kutlamak amacıyla müzikli bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Arjantin, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milei'nin Ekonomi Planına Protesto - Son Dakika

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