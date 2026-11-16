Miliband, Bahreynli mevkidaşıyla görüşmede İran'ın Bahreyn'e İHA saldırısını kınadı

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, bölgedeki son gelişmeleri ve İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını ele aldı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Bahreyn'deki Er-Riffa Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait bir radarı hedef aldığını duyurmasının ardından yapıldı.

Açıklamada, tarafların "bölgedeki son gelişmeleri ve İran'ın Bahreyn Krallığı'na yönelik tekrarlanan saldırılarını" görüştüğü belirtildi.

İngiliz Bakan Miliband, Bahreyn'i insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan İran saldırısını kınayarak, İngiltere'nin Bahreyn ile dayanışma içinde olduğunu ve ülkenin güvenliği, istikrarı ile vatandaşlarının ve topraklarında ikamet edenlerin selametini korumak için aldığı tüm önlemlere tam destek verdiğini vurguladı.

Miliband ayrıca iki ülke ve dost halklar arasındaki köklü dostluk ilişkileri ile stratejik ortaklığın gücüne dikkati çekti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani ise iki ülkeyi bir araya getiren güçlü dostluk ilişkileri ve yakın stratejik ortaklıktan övgüyle söz ederek, ortak istişare, işbirliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu dün yaptığı açıklamada, Bahreyn'deki Er-Riffa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait bir radarı 6 İHA ile hedef aldığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları, İHA'ların hedeflerini tam isabetle vurduğunu ve saldırının sesinin Bahreyn'in farklı bölgelerinden duyulduğunu iddia etmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları tarafından Bahreyn yönüne fırlatılan iki İHA'nın can kaybı veya hasar meydana gelmeden düşürüldüğünü bildirmiş, İran'ın ülkedeki bir ABD erken uyarı radarının imha edildiğine yönelik açıklamasını yalanlamıştı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşa Tahran yönetimi, İsrail'e ve bölge ülkelerindeki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenleyerek karşılık vermişti.

Washington ve Tahran yönetimleri 18 Haziran'da bir mutabakat zaptı imzalayarak müzakerelere başlamış ancak küresel enerji ve ticaret tedariki açısından stratejik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliğinin sağlanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerde tıkanıklık yaşanmıştı.