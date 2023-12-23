Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cizre\'de Temaslarda Bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Şırnak'ın Cizre ilçesinde temaslarda bulundu.

Ökten, Türk Kızılayı Cizre Şubesini ziyaret ettikten sonra Cizre Fen Lisesi ve Vatan İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile Cizre Halk Eğitimi Merkezini ziyaret eden Ökten, kursiyer ve usta öğreticilerle bir araya geldi.

Atölyeleri gezen Ökten, çalışmaları inceleyerek kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete'nin de katılımıyla gerçekleşen "Okul Müdürleri ile Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Ökten, öğretmenlerle görüştü.