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Milli Eğitim Bakanı: Çocukların akademik başarısında en büyük etki ailede - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı: Çocukların akademik başarısında en büyük etki ailede

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların akademik başarılarının en çok aileleri tarafından etkilendiğini belirtti. Tekin, çocukların okulda geçirdikleri zamanın sadece yüzde 10'unu okulda geçirdiğini ve geri kalan zamanlarını aileleriyle, sokakta veya sivil toplum örgütleriyle geçirdiğini söyledi. Ayrıca, Tekin ailelerin çocuklarına sürekli okuma tavsiyesinde bulunmalarına rağmen, Türkiye'de ebeveynlerin haftalık kitap okuma süresinin diğer ülkelere göre daha düşük olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı: Çocukların akademik başarısında en büyük etki ailede
26.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 17:31
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?? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyada bütün akademik çalışmalar çocukların akademik başarıları üzerinde en çok etkisi olan şeyin aile olduğunu gösteriyor. Çocuklarımızın dijital bağımlılıklarının önemli bir sebebi anne, baba ve aile ortamındaki yaşadıkları, gördükleri." dedi.

Bakan Tekin, Zeytinburnu Telsiz Bilgi Evi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 18 yaşını doldurmuş, zorunlu eğitim çağındaki bir çocuğun yaklaşık ömrünün 150-160 bin saat civarında olduğunu söyledi.

Zorunlu eğitim çağında çocukların yaklaşık 12 bin saatlerini okulda geçirdiklerini belirten Tekin, "Ortalama olarak bakarsak yüzde 10'unu bile bizimle geçirmiyor. Şöyle düşünün; 24 saatin yaklaşık 2,5 saatini 18 yaşına gelinceye kadar okulda geçiriyor. 2,5 saatin dışındaki zamanını başka yerde geçiriyor. Ailesiyle geçiriyor, sokakta geçiriyor, sivil toplum örgütleriyle geçiriyor. Bizim dışımızda." diye konuştu.

Tekin, "Toplum bizden şunu istiyor. Diyor ki 'Çocuk gününün yaklaşık yüzde 10'unu sizinle geçirsin ama siz onu her şekilde eğitin.' Zorunlu eğitim çağında biz çocuklarımızı yaklaşık 12 bin saat okulda tutuyoruz ama dünya ortalamalarının da çok üstünde bir yerdeyiz. Dünyada ortalama 7-8 bin saatlerde. 10 bin saat bandında olan ülkeler var ama 12 bin saatte biz bu anlamda dünyada farklı bir yerdeyiz. Yani çocuklarımızı daha çok okulda tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hindistan'da, Çin'de, Taylan'da ebeveynlerin haftalık kitap okuma saati 10 saat"

Bakan Tekin, okulların ve öğretmenlerin çocukların akademik başarıları üzerindeki etkisinin tahmin edildiğinden düşük olduğunu belirterek, "En iyi akademik çalışmalar yüzde 40, yüzde 50 oranında etki ettiğini gösteriyor. Bu çocukların yüzde 100 başarılı olmasını istiyorsak eğer kimden destek almamız lazım? İşte adres buralar. Sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin, toplumun, esnafın, herkesin bu sürecin içerisinde, bu süreçte mutlaka bir katkısı olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yapılan araştırmalara dikkati çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada bütün akademik çalışmalar çocukların akademik başarıları üzerinde en çok etkisi olan şeyin aile olduğunu gösteriyor. Yani mesela örnek olsun diye söylüyorum. Çocuklarımızın dijital bağımlılıklarının önemli bir sebebi anne, baba ve aile ortamındaki yaşadıkları, gördükleri. Yani çocuğumuza 'Evladım cep telefonunu bırak', Televizyonu kapat' diyeceğimiz yere, kendimizi sorgulayalım. Dijital bağımlılık, televizyon ve benzeri hastalıklarımız, bağımlılıklarımız ne düzeyde? Çocuklarımızın yanındayken bu bağımlılıklarımızı sınırlandırabiliyor muyuz?"

Tekin, ailelerin çocuklarına sürekli okuma tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, "Peki siz günde, kaç günde, kaç saat okuyorsunuz? Bakın bir tane rakam vereyim size. "Hindistan'da, Çin'de, Taylan'da ebeveynlerin haftalık kitap okuma saati 10 saat. Bizde kaç saat? 5 saate yakın." dedi.

Törende, çocuklardan oluşan koro konser verirken, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Konuşmaların ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bakan Yusuf Tekin'e tablo hediye etti.

Törende daha sonra, Bakan Tekin, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Belediye Başkanı Arısoy, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün de aralarında bulunduğu protokol üyeleri açılışı yapılan bilgi evini gezdi.

Bakan Tekin öğretmenlerle Valide Sultan Gemisi'nde buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Telsiz Bilgi Evi açılışı öncesinde Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirilen "Boğaziçi Öğretmenler Buluşması" programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Buluşmada öğretmenlerle sohbet eden Bakan Tekin, eğitimde başarıya ulaşmanın ancak öğretmenlerle birlik ve beraberlik ruhuyla çalışmakla mümkün olacağını kaydetti.

Yeni dönemde "Türkiye Yüzyılı" idealiyle gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı kavramının yükseleceği yer, kuşkusuz eğitimdir. Öğretmenlerimizle hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Öz güvenli, bilimsel donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir kuşağın inşa edilmesinde hep beraber gayret göstereceğiz. Hedeflediğimiz ideallere, bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz projelerin başarıya ulaşması ancak öğretmen arkadaşlarımızla mümkündür."

Etkinliğe, İstanbul'da çeşitli projelerde görev yapan yaklaşık 250 öğretmen katıldı. Boğaz turunun düzenlendiği programda Bakan Tekin, öğretmenlerle kahvaltı yaptı.

Gemide, müzik öğretmenleri de meslektaşlarına mini konser verdi.

Kaynak: AA
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Türkiye Yüzyılı, Zeytinburnu, Yusuf Tekin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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