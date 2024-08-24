Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede'de kültür ve geleneklere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede'de kültür ve geleneklere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede\'de kültür ve geleneklere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür ve geleneklerinin gelecek kuşaklara aktarılması için gerekenlerin yapıldığını belirtti ve Geredelilere teşekkür etti.

24.08.2024 17:47
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile geleneklerimizin, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması için inanın yapılması gereken şeyleri yapıyoruz." dedi.

Tekin, Gerede Esentepe Güreş Sahası'nda düzenlenen 4. Ramazan Dede Anma Etkinlikleri ve Gerede 73. Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri programına katıldı.

Başpehlivanlarla dev Türk bayrağını taşıyan ve fotoğraf çektiren Tekin, daha sonra başpehlivanların kura çekimini gerçekleştirdi.

Tekin, yaptığı konuşmada, bu geleneğe ve kültüre sahip çıkan Geredelilere teşekkür etti.

Bu geleneğin, Anadolu'da azalmaya başladığını dile getiren Tekin, "Aynı şey seyirci açısından da geçerli. Şimdi seyircilerimiz de azaldı. Ama ısrarla bu geleneklere sahip çıkmamız lazım. Biz sahip çıkacağız, güreşçi kardeşlerimiz sahip çıkacak ve bu gelenek devam edecek inşallah. Hep beraber bunlara sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Bizi bir arada tutan değerler ilanihaye devam edecek"

Bakanlık olarak hedeflerine değinen Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz, çocuklarımıza, gençlerimize bu kültürü gelecek kuşaklara aksettirecek şekilde bir eğitim öğretim vermek. Sizi temin ediyorum, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile geleneklerimizin, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması için inanın yapılması gereken şeyleri yapıyoruz. Siz de destek verirseniz başarılı olacağız. Biz başarılı olursak, işte bu ilişkilerimiz, toplumsal yapımız, kültürümüz, geleneklerimiz bizi bir arada tutan değerler, ilanihaye devam edecek inşallah."

Gerede'de planlanan eğitim yatırımlarından bahseden Tekin, 2024 ve 2025 yatırım programındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tekin, bu etkinlikleri devam ettiren Kaymakamlığa, Belediyeye, Valiliğe ve milletvekillerine teşekkür ederek, "Sporcularımız ve seyircilerimize teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu etkinliğin hiçbir anlamı yok." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, "güreş ağası açık artırması"na katıldı. İş insanı Sadık Öner, açık artırmayla Güreş ağası oldu.

Etkinliğe, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, vatandaşlar ve güreşçiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gerede'de kültür ve geleneklere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı - Son Dakika

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