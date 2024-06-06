Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni müfredatı açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni müfredatı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni müfredatı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredata ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, çocukların teorik bilgileri pratik hayata dönüştürebilmeleri için müfredatın değiştirildiğini belirtti ve itiraz edenlere anlam veremediğini söyledi. Ayrıca, müfredatın ağırlığının azaltıldığını ve çocukların geleceğe daha hazırlıklı olmaları için değerlerine sahip çıkabileceklerini vurguladı. Tekin, yeni müfredatın hayata geçmesiyle birlikte 76 bin okulun bu tür etkinliklere katılacağını ifade etti.

06.06.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredata ilişkin, "Çocuklarımızın Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri, pratik hayata geçirebilecek beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdik. İtiraz edenler buna mı itiraz ediyor, anlamış değilim." dedi.

Tekin, Sultangazi Belediyesi Malkoçoğlu Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Şenliği'nde yaptığı konuşmada, etkinliğin konjonktür olarak çok güzel bir zamana denk geldiğini söyledi.

Müfredatın neden değiştirildiğine ilişkin soru soranlara seslenen Tekin, "Biz çocuklarımızın Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilecek beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdik. İtiraz edenler buna mı itiraz ediyor, anlamış değilim. Biz diyoruz ki çocuklarımız Türkçe'yi, ana dilini güzelce kullansın, bunu uygulayarak göstersin, geleceğin yazarları olsun. Buna mı itiraz ediyorlar anlamış değilim." diye konuştu.

Bakan Tekin, çocukların üzerindeki bilgi yükünü almak için müfredatı değiştirdiklerini belirterek, şöyle devan etti:

"Çocuklarımızın bilgi yükünü, okullarımızdaki müfredatın ağırlığını yüzde 35'in üzerinde azaltmak için müfredatımızı değiştirdik. Uluslararası toplumlarda, çağdaş dünyanın verilerinde bize yönelen eleştirileri ortadan kaldırabilmek, yani 'Sizin müfredatınız çok ağır. Sizin müfredatınız sadece bilgi odaklı, beceriye dönük değil.' eleştirilerini ortadan kaldırmak için müfredatımızı değiştirdik. Çocuklarımız geleceğe, geleceğin Türkiye'sine, toplumuna, milletine faydalı olmak, faydalı olabilmek için değerlerine sahip çıkabilsin diye müfredatımızı değiştirdik."

Tekin, bu değişikliğin sonuçlarının iyi olacağını, çocukların okullarına daha severek gideceklerini ve okullarda öğrendikleri bilgileri hayata geçirebileceklerini belirtti.

Sultangazi'de Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayan 71 okul olduğunu aktaran Tekin, yeni müfredat hayata geçtikten sonra 76 bin okulun tamamının bu tür şenliklere sahip çıkacağına inandığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Geleceğin Yazarları Projesi'ne Sultangazi'de 21 okulun dahil olduğunu, gelecek yıl 76 bin okulda projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Bu yolculukta kendilerine destek olmaya çalışanların da engellemeye çalışanların da olduğunu dile getiren Tekin, destekte bulunmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu söyledi.

Tekin, bu süreçte kendilerine yol arkadaşlığı yapan öğretmenlere de teşekkür ederek, "İyiki varsınız." dedi.

Velileri bu yolda hep yanlarında görmek istediklerini belirten Tekin, ebeveynlere seslenerek, "Çocuklarımız hayatlarının çok az bir kısmını bizimle geçiriyorlar, okullarımızda geçiriyorlar. Asıl büyük kısmını sizlerle yani olması gerektiği gibi aileleriyle geçiyorlar. Siz eğer çocuklarımızın okuldaki gayretlerine, öğretmenlerimizin okulda sizin çocuklarınız için yaptıkları fedakarlıklara biraz destek olursanız çok güzel bir tablo ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Programa katılma cesareti gösteren öğrenciler için katılımcılardan alkış isteyen Tekin, "Bize düşen şey bu şekilde dünyada örnek gösterilebilir bir eğitim sistemine sahip olmanız için elimizden geleni yapmak. Biz de Bakanlık olarak her daim yanınızdayız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, alanda sergilenen, 655 öğretmen ve 2 bin 800 öğrencinin 25 hafta boyunca teknolojiyi kullanarak ortaya çıkardığı projeleri inceleyerek, matematik, fen bilimleri, teknoloji ve mühendislik alanlarında hazırlanan projelerle ilgili bilgi aldı.

Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle de sohbet etti. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasından bazı isimlerin katıldığı etkinlik, öğrencilerin gösterilerini sergilemesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı, Yusuf Tekin, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni müfredatı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni müfredatı açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement