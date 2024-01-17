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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında dönem sonu faaliyet haftası etkinliklerine katılan Tekin, drama atölyesinde öğrencilerle kelime oyunu oynadı ve kodlama atölyesinde TEKNOFEST'te derece alan projeleri inceledi. Ayrıca öğretmenlerle de görüşerek önerilerini dinledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ni ziyaret etti
17.01.2024 - 12:25,
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul ziyaretleri kapsamında, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Tekin, ziyareti sırasında okullarda yarıyıl tatilinden önce düzenlenen 'dönem sonu faaliyet haftası' kapsamındaki etkinliklere katıldı. Tekin, drama atölyesinde öğrencilerle kelime oyunu oynadı, kodlama atölyesini ziyaret ederek TEKNOFEST'te derece alan İHA (dron) ve hidroponik tarım projelerini inceledi. Sınıf ziyaretlerinde de bulunan Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek, görüş ve önerilerini dinledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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