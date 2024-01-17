Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ni ziyaret etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul ziyaretleri kapsamında, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Tekin, ziyareti sırasında okullarda yarıyıl tatilinden önce düzenlenen 'dönem sonu faaliyet haftası' kapsamındaki etkinliklere katıldı. Tekin, drama atölyesinde öğrencilerle kelime oyunu oynadı, kodlama atölyesini ziyaret ederek TEKNOFEST'te derece alan İHA (dron) ve hidroponik tarım projelerini inceledi. Sınıf ziyaretlerinde de bulunan Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek, görüş ve önerilerini dinledi.