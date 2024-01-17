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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'dönem sonu faaliyet haftası' etkinliklerine katıldı. Tekin, öğrencilerle drama atölyesinde kelime oyunu oynadı, kodlama atölyesini ziyaret ederek projeleri inceledi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde öğrencilerle buluştu
17.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:44
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliklerine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, okul ziyaretleri kapsamında Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Bakan Tekin, burada karne öncesi son haftada gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında öğrencilerin düzenlediği etkinliklere katıldı.

İlk olarak drama atölyesinde "kalem" kelimesinden yola çıkarak öğrencilerle kelime oyunu oynayan Tekin, onlarla fikir alışverişinde bulundu.

Tekin, daha sonra kodlama atölyesini ziyaret ederek TEKNOFEST'te derece alan İHA ve hidroponik tarım projelerini inceledi.

Öğretmenler odasında meslektaşlarıyla da bir araya gelen Tekin, görüş ve önerilerini dinledi, not aldı.

Kaynak: AA
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