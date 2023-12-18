 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yasa, kararname benim için değiştirilmedi. Ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yasa, kararname benim için değiştirilmedi. Ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2018 yılında müsteşarlığın kaldırılması sebebiyle üniversiteye başvurarak profesör olarak atandığını ve daha sonra değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yasa, kararname benim için değiştirilmedi. Ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım
18.12.2023 - 01:48,
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda; "2018 yılında müsteşarlığın kaldırılması sebebiyle benimle ilgili daha önce çalıştığım üniversiteye çıkan ilan üzerine profesörlük kadrosuna başvurdum. Profesör olarak atandım. Yasa, kararname benim için değiştirilmedi. Ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şunları söyledi:

"BUGÜNE KADAR HİÇBİR VATANDAŞIMIZI GERİDE BIRAKMADIK"

"Bir ülke için güçlü ekonomi ve istikrarlı bir yönetim ne kadar önemliyse sosyal politikaların başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi de o kadar önemlidir. Bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadık. Devletimizin şefkat elini 85 milyon vatandaşımızın üzerinden hiçbir zaman çekmedik. Devlet olarak nerede bir afet yaşanırsa yaşansın tüm imkanlarımızı afetten etkilenen vatandaşlarımız için hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Aynı şekilde Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımıza ihtiyaçların karşılanması için 1,85 milyar lira kaynak aktardık. Bin 300 kişilik afet acil sosyal yardım, 18 bin kişilik psikososyal ekibimizle 7/24 sahadaydık. Deprem bölgesinde kadınlar, çocuklar, engelli ve yaşlılar için ayrı ayrı psikososyal destek modelleri uyguladık.

Sosyal yardımlardaki artışın yoksulluğun bir göstergesi olarak sunulması kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Bugün sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'si çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızdır. Engelli, yaşlı, çocuklardan oluşuyor. Nerede deprem, sel, yangın, terör saldırısı gibi afet ve acil durum meydana geliyorsa oraya koşuyoruz. Sosyal yardımlarımızı hızlı bir şekilde afetten etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hane sayısındaki artışın sebebi talep odaklı hizmetten, arz odaklı hizmete geçmemizdir. Haneler bizzat ziyaret ediliyor, ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte ulaştığımız hane sayısı 4,4 milyondur.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kırmızı çizgimizdir. Sıfır tolerans ilkesiyle şiddetin her türlüsüne karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Her vaka bizim için fazla bir vakadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz."

"YASA, KARARNAME BENİM İÇİN DEĞİŞTİRİLMEDİ. BEN DEĞİŞTİRİLEN KARARNAMEDEN SONRA REKTÖR OLARAK ATANDIM"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şunları kaydetti:

"Biz STK'larla protokol yapıyoruz. Türkiye'de eğitim öğretim sürecine destek olmak isteyen bütün STK'larla protokol imzalıyoruz. Hiçbir STK'ya bir tek kuruş kamu kaynağını ödediniz diyen hiç kimse olamaz. Bir tek kuruş dahi bahsettiğiniz herhangi bir STK'ya kaynak aktarılmamıştır.

2011 yılında o zaman çalıştığım yükseköğretim kurumunda profesörlük ilanım çıkmak üzereyken bürokrasiye ayrıldım. Milli Eğitim Müsteşarı olarak burada bulundum, 5 tane bütçeye katıldım. Bu 5 bütçenin hepsinde YÖK dahil üniversitelerin tamamının bütçeleri tartışıldı. 2018 yılında müsteşarlık kaldırılması sebebiyle benimle ilgili daha önce çalıştığım üniversiteye çıkan ilan üzerine profesörlük kadrosuna başvurdum. Profesör olarak atandım. Yasa, kararname benim için değiştirilmedi. Ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım. Bunu bir defaya mahsus söylüyorum. Şu anda halihazırda da zaten rektör olmak için profesör olmak yeterlidir.

'Şu anda öğretmen istihdam edeceksem, meri mevzuata göre öğretmen istihdam edeceğim' dedim. Meri mevzuat nedir? Mülakat. Mülakat var ve şu anda öğretmen arkadaşlarımız doğrudan mülakat notuna göre atanıyorlar."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Yusuf Tekin, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yasa, kararname benim için değiştirilmedi. Ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım - Son Dakika


00:27
Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56
Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21
Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok

Son Dakika
00:27 Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56 Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21 Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 01:46:30. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yasa, kararname benim için değiştirilmedi. Ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement