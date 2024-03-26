Milli Eğitim Bakanlığı Dijital Öğrenme Köprüsü\'nü Hizmete Sunuyor

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Milli Eğitim Bakanlığı, araştırma ve bilgi edinme süreçlerinde lise öğrencilerinin çevrim içi platformlar ve dijital araçları kullanmalarını teşvik etmek, güncel ve doğru bilgilere kolay erişimini sağlamak amacıyla "Dijital Öğrenme Köprüsü"nün hizmete sunulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akademik araştırmalar yaparken veya ulusal ve uluslararası projeler hazırlarken istatistiki bilgiler ve veri kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda dijital istatistiksel veri kaynakları; bilgiye hızlı erişim, analiz imkanları ve karar alma süreçlerinde kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunarak araştırma ve projelerde etkili kararlar alınmasını, stratejik planlama yapılmasını, bilimsel ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin derslerinde, araştırmalarında ve proje çalışmalarında istifade edebilecekleri faydalı web sitelerinin yer aldığı "Dijital Öğrenme Köprüsü", Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlandı ve OGM Materyal web sitesinde hizmete sunuldu.

Muhtelif çalışmalarda kullanılabilecek "Dijital Öğrenme Köprüsü", dört bölümden oluşuyor. "Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar", "Akademik Araştırma Siteleri", "Çevrim İçi Kurslar ve Dersler" ile "İstatistiki Veri Kanalları" bölümlerinden oluşan faydalı linkler köprüleri, yerli ve yabancı kaynakları bir arada sunuyor.

Dijital Öğrenme Köprüsü'nde, "Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar" bölümünde gazete arşivleri ile Türkiye ve dünyadaki gazeteler taranarak tarihte yolculuk yapılırken aynı zamanda dijital kütüphanelerde yer alan eserler ile istenilen içeriklere erişebilecek, dijital ansiklopediler ve dergiler okunabilecek. Akademik araştırma siteleri bölümünde fen ve sosyal bilimleri alanlarında gerçekleştirilen çalışma ve projeler için faydalı linkler ziyaret edilebilecek, istatistiki verilere ihtiyaç duyulduğunda yerli ve yabancı sitelerin yer aldığı istatistiki veri kanalları bölümünden faydalanılacaktır.

Çevrim İçi Dersler ve Kurslar" bölümü ile eğitim, mühendislik, teknoloji, kültür, hukuk, sanat, yapay zeka, kişisel gelişim, iş dünyası vb. alanlarda yer verilen yerli ve yabancı çok sayıda kursa ve derslere ulaşabiliyor. Bu bölümde ayrıca dünyanın önde gelen üniversitelerin sunduğu açık kaynaklı derslere de erişim sağlanabiliyor.

Dijital Öğrenme Köprüsü'nde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul Üniversitesi Gazeteden Tarihe Bakış, YÖK Tez Merkezi, Dergipark, BTK Akademi, HEMBA, Bilgeiş, TÜİK İstatistik Veri Portalı, TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, Yeşilay gibi birçok alanda yararlanılacak yerli linklere yer verilirken edX, Internet Encyclopedia of Philosophy, Google Data Search, Google Akademik, Science.gov, Europeana, Azerbaıjan National Library, OECD Data gibi yabancı linkler de yer alıyor.