Milli Eğitim Bakanlığı Dijital Öğrenme Köprüsü\'nü Hizmete Sunuyor

Milli Eğitim Bakanlığı, araştırma ve bilgi edinme süreçlerinde lise öğrencilerinin çevrim içi platformlar ve dijital araçları kullanmalarını teşvik etmek, güncel ve doğru bilgilere kolay erişimini sağlamak amacıyla "Dijital Öğrenme Köprüsü"nün hizmete sunulduğunu bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akademik araştırmalar yaparken veya ulusal ve uluslararası projeler hazırlarken istatistiki bilgiler ve veri kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda dijital istatistiksel veri kaynakları; bilgiye hızlı erişim, analiz imkanları ve karar alma süreçlerinde kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunarak araştırma ve projelerde etkili kararlar alınmasını, stratejik planlama yapılmasını, bilimsel ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.
Bu kapsamda öğrencilerin derslerinde, araştırmalarında ve proje çalışmalarında istifade edebilecekleri faydalı web sitelerinin yer aldığı "Dijital Öğrenme Köprüsü", Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlandı ve OGM Materyal web sitesinde hizmete sunuldu.
Muhtelif çalışmalarda kullanılabilecek "Dijital Öğrenme Köprüsü", dört bölümden oluşuyor. "Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar", "Akademik Araştırma Siteleri", "Çevrim İçi Kurslar ve Dersler" ile "İstatistiki Veri Kanalları" bölümlerinden oluşan faydalı linkler köprüleri, yerli ve yabancı kaynakları bir arada sunuyor.
Dijital Öğrenme Köprüsü'nde, "Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar" bölümünde gazete arşivleri ile Türkiye ve dünyadaki gazeteler taranarak tarihte yolculuk yapılırken aynı zamanda dijital kütüphanelerde yer alan eserler ile istenilen içeriklere erişebilecek, dijital ansiklopediler ve dergiler okunabilecek. Akademik araştırma siteleri bölümünde fen ve sosyal bilimleri alanlarında gerçekleştirilen çalışma ve projeler için faydalı linkler ziyaret edilebilecek, istatistiki verilere ihtiyaç duyulduğunda yerli ve yabancı sitelerin yer aldığı istatistiki veri kanalları bölümünden faydalanılacaktır.
Çevrim İçi Dersler ve Kurslar" bölümü ile eğitim, mühendislik, teknoloji, kültür, hukuk, sanat, yapay zeka, kişisel gelişim, iş dünyası vb. alanlarda yer verilen yerli ve yabancı çok sayıda kursa ve derslere ulaşabiliyor. Bu bölümde ayrıca dünyanın önde gelen üniversitelerin sunduğu açık kaynaklı derslere de erişim sağlanabiliyor.
Dijital Öğrenme Köprüsü'nde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul Üniversitesi Gazeteden Tarihe Bakış, YÖK Tez Merkezi, Dergipark, BTK Akademi, HEMBA, Bilgeiş, TÜİK İstatistik Veri Portalı, TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, Yeşilay gibi birçok alanda yararlanılacak yerli linklere yer verilirken edX, Internet Encyclopedia of Philosophy, Google Data Search, Google Akademik, Science.gov, Europeana, Azerbaıjan National Library, OECD Data gibi yabancı linkler de yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanlığı Dijital Öğrenme Köprüsü'nü Hizmete Sunuyor - Son Dakika
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin 1'inci ünitesinde ilk test elektriğini bu yıl üretmeyi planladıklarını bildirdi. Zoteeva, projenin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu ve santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını söyledi. İlk ünitede tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçilecek ve bu yıl içinde test elektriği üretimi başlayacak.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tohumların korunmasının en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunu vurgulayarak projenin her geçen yıl güçlenerek devam ettiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.
Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Gazze Sempozyumu'nda, Gazze'de 1,1 milyon insanın açlık sorunuyla yüz yüze kaldığını, bunun İsrail'in yarattığı bir felaket olduğunu söyledi. Duran, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul, ibadethane ve mülteci kamplarını da hedef aldığı saldırıların 172'nci gününde olunduğunu hatırlattı.
Sapanca'nın Fevziye Mahallesi'nde bulunan 480 yıl önce inşa edilen tarihi su değirmeni, buğday ve mısır gibi ürünleri una dönüştürerek bölge insanına hizmet etmeye devam ediyor. Beşinci kuşak olarak çalıştırılan değirmen, yerli üreticiler tarafından tercih ediliyor ve mısır ununun lezzeti için tercih edilen bir nokta haline gelmiştir.
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