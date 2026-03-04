Milli Elektrikli Hızlı Tren Teste Başlıyor - Son Dakika
Milli Elektrikli Hızlı Tren Teste Başlıyor

Milli Elektrikli Hızlı Tren Teste Başlıyor
04.03.2026 12:10
Bakan Uraloğlu, milli elektrikli hızlı trenin üretimini tamamlayarak test sürecini başlatacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını belirterek, "Cuma günü ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, proje kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını duyurdu. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin test süreci hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Cuma günü ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz" dedi.

'577 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK'

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin devreye alınması ile birlikte hızlı tren filosunda yerli ve milli üretimin payının önemli ölçüde artacağını vurgulayan Uraloğlu, "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız. Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz 577 yolcuya hizmet verebilecek" açıklamasında bulundu.

'YÜKSEK KONFOR VE İNOVASYON İLE İHTAYAÇLARI KARŞILAYACAK'

Uraloğlu ayrıca seti oluşturan araçların; yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını söyledi. Uraloğlu, trende yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olduğunu kaydederek, "Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alıyor. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık" dedi.

Kaynak: DHA

