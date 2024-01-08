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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı gazilerle bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Azerbaycanlı gazilerle Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da hazır bulunduğu bildirildi.
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