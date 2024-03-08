Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınların Çalışmalarını ve Fedakarlıklarını Takdir Etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınların Çalışmalarını ve Fedakarlıklarını Takdir Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, fedakar ve çalışkan kadınların ülkenin ve gelecek nesillerin daha aydınlık yarınları için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğine inandığını belirtti. Güler, Türk kadınlarının muasır medeniyetlerin ilerisine geçme ülküsünü gerçekleştirmekte olduğunu vurguladı ve tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2024 10:44
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Fedakar ve çalışkan kadınlarımızın, ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için aklı ve bilimi rehber edinerek, azim ve kararlılık içerisinde, yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Güler, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, yarınları büyük özveriyle inşa eden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Her alanda önemli sorumluluklar üstlenen Türk kadınlarının, muasır medeniyetlerin ilerisine geçme ülküsünü, toplumsal hayatın her alanında aktif, üretken ve güçlü şekilde yer alarak gerçekleştirmekte olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bizce kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.' sözleriyle eşsiz değerini vurguladığı kadınlarımız, donanımları, çalışmaları ve başarılarıyla sadece ülkemizde değil, dünyada da seçkin ve saygın bir konumdadır. Fedakar ve çalışkan kadınlarımızın, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında da Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için aklı ve bilimi rehber edinerek azim ve kararlılık içerisinde, yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle, değerli silah ve mesai arkadaşlarımızın, aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin kıymetli annelerinin, kız kardeşlerinin, eş ve kızlarının, Bakanlığımızın kadın personeli ile tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyor, saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınların Çalışmalarını ve Fedakarlıklarını Takdir Etti - Son Dakika

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