Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Fedakar ve çalışkan kadınlarımızın, ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için aklı ve bilimi rehber edinerek, azim ve kararlılık içerisinde, yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.
Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Güler, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, yarınları büyük özveriyle inşa eden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Her alanda önemli sorumluluklar üstlenen Türk kadınlarının, muasır medeniyetlerin ilerisine geçme ülküsünü, toplumsal hayatın her alanında aktif, üretken ve güçlü şekilde yer alarak gerçekleştirmekte olduğunu belirten Güler, şunları kaydetti:
" Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bizce kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.' sözleriyle eşsiz değerini vurguladığı kadınlarımız, donanımları, çalışmaları ve başarılarıyla sadece ülkemizde değil, dünyada da seçkin ve saygın bir konumdadır. Fedakar ve çalışkan kadınlarımızın, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında da Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için aklı ve bilimi rehber edinerek azim ve kararlılık içerisinde, yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.
Bu vesileyle, değerli silah ve mesai arkadaşlarımızın, aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin kıymetli annelerinin, kız kardeşlerinin, eş ve kızlarının, Bakanlığımızın kadın personeli ile tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyor, saygılarımı sunuyorum."
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınların Çalışmalarını ve Fedakarlıklarını Takdir Etti - Son Dakika
İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği panelde 8 girişimci kadını ağırladı. Kadın girişimciler, başarı hikayelerini İnegöllü kadınlara anlattı.
Özkan Çetinkaya, Karabük'te kadınlara yönelik projelerini açıkladı. Şehirde kreşler açacaklarını, Hanım Kooperatifi Çarşısı kuracaklarını ve kadın istihdamını artıracaklarını belirtti. Ayrıca belediyede kadın meclisi kurarak kadınların temsil gücünü artıracaklarını ve kadın destek paketiyle kadınların yanlarında olduklarını ifade etti.
Tekirdağ'da bulunan bir firma, kaynak biriminde istihdam ettiği 10 kadın çalışanıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kadınların başarılarıyla hemcinslerine örnek olduğu firma, kadın kaynakçıların işlerini özenle ve detaylı bir şekilde yapmasından memnun olduğunu belirtiyor. Firma, yeni iş başvurusu yapan kadınlara da eğitim vererek istihdam etmeyi planlıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın'da kadın vali ve gazeteciye çiçek vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bakan Yumaklı, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret ettikten sonra Bartın Belediyesine geçti ve burada Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tarafından karşılandı. Bakan Yumaklı, Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nilay Meryem Çömlekçi'ye çiçek hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu toplantısında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarımsal ve tarım dışı amaçlı müracaatlar değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Harun Reşit Han başkanlık etti.
Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Buğra Eberliköse ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticileri ziyaret etti. Kaymakam Kılıçtürk, üreticilerle sohbet ederek üretim ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler aldı. Ayrıca, üreticilerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Kılıçtürk, yapılması gerekenler konusunda talimatlar verdi.
Tokat'ta tehlike oluşturması nedeniyle 9 yıl önce yıkılan Horuç Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Cami, rekonstrüksiyon yöntemiyle tamamlanarak ibadete açıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?