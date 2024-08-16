Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığındaki İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Özel Kuvvetler Komutanlığındaki İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldığı belirtildi.
Bakan Güler ve Orgeneral Gürak, eğitimi başarıyla tamamlayıp dereceye giren bordo berelilere mezuniyet belgelerini verdi, brövelerini taktı.
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