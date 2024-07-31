Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa'yı Kabul Etti

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'da bulunan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa'yı kabul etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa'yı kabul etti. Kabulde, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı" denildi.