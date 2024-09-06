Hava Harekatında 27 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında son 4 günde 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Eylül 2024'te Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 27 oldu."