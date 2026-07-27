Milu Geyiği Popülasyonu Artıyor
Dafeng Milu Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda milu geyiği popülasyonu 8.800'ü geçti.
NANJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Nesli tükenme tehlikesi altındaki milu geyiği 40 yılı aşkın süredir Çin'in Jiangsu eyaletindeki Dafeng Milu Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda koruma altında bulunuyor.
Uzun yıllardır devam eden aralıksız çalışmalar sonucu Dafeng Milu Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki milu geyiği popülasyonu 8.800'ü aşmış durumda.
Kaynak: Xinhua
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