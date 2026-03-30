Mimar Kemal Ortaokulu'nun Kapatılması Tartışılıyor

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Ankara'da bulunan tarihi Mimar Kemal Ortaokulu'nun kapatılarak idari kullanıma tahsis edilmek istenmesine ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, "Ankara'da bulunan, tarihi ve kültürel miras niteliği taşıyan Mimar Kemal Ortaokulu'nun kapatılarak idari kullanıma tahsis edilmek istenmesine ilişkin süreç velilerin ve eğitim sendikalarının tepkilerine yol açmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada; 'yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan A Blok'un, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak değerlendirilmesinin uygun görüldüğü, bu kapsamda öğrencilerin güvenliği için blokların fiziki olarak ayrılacağı ve herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağı' ifade edilmiştir" dedi.

Bayhan, şunları kaydetti:

"Ancak veliler, öğretmenler ve eğitim emekçileri sendikaları tarafından yapılan açıklamalar MEB' in beyanlarını çürütmektedir. Aktarılan bilgilere göre söz konusu alanların aktif olarak kullanıldığı, eğitim devam ederken sınıfların tahliye edildiği, öğrencilerin daha dar ve yetersiz alanlara yönlendirildiği ve özellikle özel eğitim öğrencilerinin uygun olmayan koşullara itildiği anlaşılmaktadır. Bakanlığın fiziksel koşulları gerekçe göstererek okulu kapatma yoluna gitmesi, eğitim alanlarının iyileştirilmesi yerine ortadan kaldırılmasının tercih edildiğini göstermektedir. Veliler sürecin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını, aksine kamuoyunda giderek güçlenen bir kanaat olarak farklı projeler ve idari ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim alanlarının dönüştürüldüğünü ifade etmektedir."

Bayhan, şu soruları yöneltti:

Mimar Kemal Ortaokulu'nun kapatılmasına yönelik karar hangi somut, bilimsel ve pedagojik gerekçelere dayanmaktadır? Bakanlık tarafından A Blok'un "yaklaşık 2 yıldır kullanılmadığı" yönündeki açıklaması hangi verilere dayanmaktadır? Bu alanların aktif olarak kullanıldığına dair iddialar hakkında inceleme yapılmış mıdır?

Öğrencilerin ve öğretmenlerin "herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı" yönündeki açıklamaya rağmen; sınıfların daraltıldığı, eğitim alanlarının azaltıldığı ve özel eğitim öğrencilerinin uygun olmayan koşullara yönlendirildiği açıklamaları karşısında Bakanlığınızın bir politika değişikliği olacak mıdır? Okulun kapatılmasının Saraçoğlu Projesi kapsamında ortaya çıkan idari ihtiyaçlarla bağlantısı var mıdır?

Daha önce 2023 yılında da kapatılmak istenen okulun yeniden aynı süreçle karşı karşıya kalmasının nedeni nedir? Bu durum süreklilik arz eden bir politika mıdır? Okul binasının kapatılması sonrasında hangi kurum veya amaçla kullanılacağı kesin olarak belirlenmiş midir? Kamuoyunda dile getirilen farklı kullanım senaryoları (idari birim, güvenlik birimi vb.) doğru mudur?

Depreme dayanıksız olduğu belirtilen mevcut Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası için neden alternatif çözüm yolları (yeni bina yapımı, güçlendirme vb.) değerlendirilmemiştir?

Kızılay ve çevresinde devlet okulu sayısının azalmasına ilişkin Bakanlığın uzun vadeli bir planı mı bulunmaktadır? Eğitim alanlarının idari ihtiyaçlar doğrultusunda dönüştürülmesi, "eğitim hakkı" ve "kamusal eğitim politikaları" açısından nasıl gerekçelendirilmektedir?

Kamuoyunda dile getirilen "eğitim yerine farklı önceliklerin gözetildiği" yönündeki eleştiriler hakkında Bakanlığın resmi değerlendirmesi nedir? 8. sınıf öğrencilerinin sınav sürecine çok kısa bir süre kalmışken yaşanan bu değişikliklerin, öğrencilerin psikolojik durumu ve sınav başarısı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış bir değerlendirme var mıdır?