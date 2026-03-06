Minibüs Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde minibüsün trafik levhasına çarpması sonucu sürücü öldü, babası yaralandı.
Enes K. (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, İranlı Mahallesi Çaykara yolu viyadüğünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile babası İsmail K. hastaneye kaldırıldı.
Enes K. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
