Minibüs Şoförüne Gözaltı - Son Dakika
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Minibüs Şoförüne Gözaltı

Minibüs Şoförüne Gözaltı

Trafikte tartıştığı sürücüye halatla saldıran minibüs şoförü E.T. gözaltına alındı, belgesi iptal edildi.

30.09.2024 11:50
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MERSİN'de trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesip, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araca elindeki halatla vurup küfreden minibüs şoförü E.T. gözaltına alındı. E.T.'nin sürücü belgesi de iptal edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Mezitli ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. 33 AVM 207 plakalı minibüsün şoförü E.T. ile plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Minibüsün camından diğer sürücüye halat gösteren şoför, trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada, içinde kadın ve 2 çocuğunun da olduğu otomobilin önünü kesti. Minibüsten inen şoför, otomobile halatla saldırıp küfürler savurdu. Diğer araç sürücülerinin sakinleştirmeye çalıştığı minibüs şoförü daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Polis merkezine giden otomobil sürücüsü, minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Olay, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs şoförünün otomobilin önünü kestiği, araçtan inerek elindeki halatla araca vurduğu ve küfrettiği görüldü.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü suç araştırma ekipleri, minibüs şoförü E.T.'yi gözaltına aldı. Sürücü belgesi iptal edilen E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Olay, Son Dakika

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