Minibüsün motor kaputuna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

Minibüsün motor kaputuna giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
HAKKARİ - Hakkari'de bir minibüsün motor kısmındaki kaputun içerisine giren 1 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Geçitli köyünden kent merkezine gelen yolcu minibüsünün şoförü, motor kısmında ses fark etti. Aracın motor kaputunu araç şoför yılanı fark etti. Belediyeye haber verilmesiyle itfaiye ekipleri aracın park edildiği bölgeye geldi.
Kaputu açan ekipler, kaportanın içine girmiş yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan ile karşılaştı. Eline eldiven takan itfaiye eri, yılana zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı.
Yılanın doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.
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